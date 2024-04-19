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17:34, 19 апреля 2024Экономика

В Москве ветер начал сносить деревья

В Москве из-за сильного ветра начали падать деревья

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве сильный ветер начал сносить деревья. Зафиксировано несколько случаев падения, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.

Порывы ветра достигают 19 метров в секунду. «Просим горожан быть предельно внимательными на улице», — предупредили в ведомстве. По прогнозам специалистов, шторм сохранится до конца текущего дня.

Ранее в Москве из-за сильного ветра закрыли все парки, усадьбы, а также зоопарк. По той же причине приостановили работу веранды ресторанов и кафе.

Россиянам напомнили, что при таких погодных условиях лучше не выходить на улицу без необходимости. Если все же пришлось, то не следует находиться рядом с шаткими конструкциями и деревьями. Автомобилистов призвали не набирать скорость на дорогах, соблюдать дистанцию и не парковаться вблизи ненадежных конструкций.

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      Нина Ташевская
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