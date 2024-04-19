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16:28, 19 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали правила поведения при сильном шторме

Эксперт Гринин: при сильном шторме лучше не выходить на улицу

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

При сильном шторме лучше не выходить надолго на улицу и не находиться вблизи деревьев и рекламных щитов. Правила поведения в таких условиях назвал россиянам председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин, передает «Москва 24».

«При сильном ветре, тем более имея предупреждение, желательно по возможности находиться в помещении», — пояснил эксперт. Если на улицу все же пришлось выйти, не стоит ходить там, где есть шаткие конструкции — например, заборы, которыми огораживают стройки.

Аналогичные правила следует соблюдать не только пешеходам, но и автомобилистам. Машину лучше не парковать рядом с деревьями и ненадежными конструкциями, а на дорогах стоит снизить скорость движения, избегать резких маневров и увеличить дистанцию от впереди следующих авто.

Ранее в ожидании штормового ветра в Москве закрыли все парки, усадьбы, а также зоопарк. По той же причине приостановили свою работу веранды ресторанов и кафе.

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      Нина Ташевская
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