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15:54, 1 мая 2024Спорт

Стали известны дальнейшие шаги в деле осужденного футболиста «Спартака»

Промес может запросить перенос даты первого слушания по вопросу об экстрадиции

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес и его юристы могут запросить перенос даты первого слушания по вопросу об экстрадиции игрока в Нидерланды. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Игорь Бушманов.

Ожидается, что судебное заседание по поводу экстрадиции футболиста в Нидерланды состоится 2 мая. Из-за угрозы сильных дождей процесс может начаться в формате онлайн, а не очно.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее дело закрыли. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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      Анастасия Борисова
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