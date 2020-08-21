Трамп уличил Байдена в 47 годах провалов

Штаб президента США Дональда Трампа выпустил новый рекламный ролик, направленный против кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена. Американский лидер поделился видео в своем Twitter-аккаунте.

«47 лет в Вашингтоне. 47 лет провалов», — охарактеризовали в агитационном ролике годы, в течение которых Байден занимал должность сенатора от штата Делавэр и пост вице-президента при Бараке Обаме. В частности, в число промахов кандидата от демократов записали рост цен на лекарства и налогов и заключение невыгодных для США торговых сделок с другими странами, в том числе с Китаем.

Кроме того, Байдена уличили в том, что предлагаемые им решения все больше соответствуют повестке левых радикальных представителей Демпартии. Так, в случае, если ему удастся одержать победу на президентских выборах, США якобы ждет еще большее повышение налогов, изменения законодательства, которые приведут к сокращению числа рабочих мест в стране, а также амнистия для нелегальных мигрантов, заявили в штабе Трампа.

В июле в штабе Трампа заявляли, что неудачи стратегии, выбранной действующим президентом для борьбы с главным оппонентом на выборах, связаны с тем, что республиканцы пока не запустили соответствующую кампанию по телевидению. В дальнейшем же, когда ролики о Байдене начнут выходить на ТВ, американцы гораздо больше проникнутся идеей о том, что он придерживается не таких умеренных взглядов, как кажется, отмечали в команде Трампа.

Джо Байден представлял штат Делавэр в сенате Конгресса США с 1973-го по 2009 год. После этого, до 2017 года, он был вице-президентом. Таким образом, в общей сложности он занимал важные политические должности на протяжении 44 лет.