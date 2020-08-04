Раскрыты подробности предвыборной стратегии Трампа

Приближенные и некогда приближенные к президенту США Дональду Трампу поделились своим мнением относительно стратегии действующего главы Белого дома на грядущих ноябрьских выборах в стране. Их слова приводит Politico.

Согласно информации издания, республиканцы настойчиво советуют Трампу поднимать те же темы, которые хорошо сработали в 2016 году. «Раньше он проводил по пять митингов в день и говорил все, что приходило ему в голову, и он думает, что это принесло ему победу на выборах», — сказал старший помощник Конгресса Республиканской партии США, отметив, что такая стратегия больше не работает.

Однако, по мнению личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, Трамп считает, что это работало раньше и сработает снова. Джулиани также поделился несколькими советами, отметив, что если бы он занимался предвыборной кампанией, то сделал бы ставку на рекламу с жителями Сент-Луиса, которые вынуждены были охранять свои дома с оружием. Он также рекомендовал союзникам Трампа начать утверждать, что наиболее вероятный кандидат от демократов Джо Байден психически болен. «У меня есть хороший друг, у которого ранняя стадия болезни Альцгеймера, и они [с Байденом] могут быть близнецами», — сказал он.

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В свою очередь, Ньют Гингрич, жена которого Каллиста служит послом США при Святом Престоле в Риме, считает, что Трамп все еще использует стратегию 37-го президента США Ричарда Никсона 1968 года. По словам Гингрича, «"февральский" Трамп не работает в июле», учитывая катастрофически изменившиеся обстоятельства. «Я думаю, что потребовалось несколько месяцев, чтобы понять, что все инструменты, которые блестяще работали в течение четырех лет, перестали соответствовать тому, где находится страна», — отметил он.

По данным издания, по словам 15 республиканцев, опрошенных на прошлой неделе, президент США обеспокоен тем, что его обычный арсенал, похоже, не имеет никакого эффекта. «Что вы подразумеваете под стратегией?» — сказал человек, близкий к Трампу. «Я не думаю, что Дональд Трамп просыпается и говорит: "Вот моя стратегия. Позвольте мне кое-что затвитить"», — сказал он журналистам Politico, подчеркнув, что не думает, что в поведении Трампа кроется какая-то политическая стратегия. «Он [Трамп] считает, что именно то, как он взаимодействует и общается, привело к его избранию, и он собирается продолжать это делать», — уточнил источник.

Среди республиканцев мнения о нынешнем положении Трампа разделились, отмечает Politico: кто-то является оптимистами, как Джулиани, которые едва признают какие-либо проблемы, есть те, кто как Гингрич, видят проблемы, но верят, что Трамп может к ним приспособиться, но есть и убежденные скептики.

Выборы в США намечены на 3 ноября.