Клинтон назвала Байдену способ выиграть выборы

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон назвала кандидату в лидеры страны Джо Байдену способ выиграть выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

Клинтон посоветовала Байдену не соглашаться с проигрышем в день выборов. Она отметила, что в день голосования могут показывать небольшое преимущество республиканца Дональда Трампа. «Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, поскольку, я думаю, это затянется», — сказала она.

По ее мнению, в конечном итоге Байден выиграет, если не будет «отступать ни на шаг». «И если мы будем так же внимательны и непреклонны, как и другая сторона», — добавила она.

21 августа сообщалось, что Джо Байден согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии. В качестве кандидата в вице-президенты политик выбрал сенатора Камалу Харрис. 24 августа Республиканская партия США официально назначила действующего главу Белого дома Дональда Трампа кандидатом в президенты страны на второй срок. Кандидатом на пост вице-президента США выдвинут Майк Пенс, который и сейчас занимает эту должность.

В 2020 году голосование во многих американских штатах будет проходить по почте. Президент США Дональд Трамп критикует такой метод голосования. По его мнению, подсчет результатов может затянуться, и на выборах есть место для подтасовок.