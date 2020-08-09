Трамп рассказал о единственной возможности для демократов победить на выборах

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как Демократическая партия может победить на выборах главы государства в ноябре 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

По словам Трампа, демократы могут одержать верх только путем массовых фальсификаций результатов голосования. Он отметил, что именно поэтому его противники выступают за отмену требования о предъявлении удостоверения личности на президентских выборах. Президент подчеркнул, что демократы хотят «украсть предстоящие выборы».

Ранее Трамп в обход Конгресса США подписал ряд указов, направленных на поддержку американцев во время пандемии коронавируса. Глава государства продлил до конца года налоговые каникулы с зарплат для тех, кто получает менее 100 тысяч долларов в год. Он также пообещал сделать налоговые каникулы постоянными и простить американцам долги по налогам в случае переизбрания в ноябре этого года.