Трамп заявил об отступлении коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, в стране отступает. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. Обнадеживающий признак того, что вирус отступает», — сказал американский лидер в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Трамп пояснил, что число случаев заражения коронавирусом в стране с прошлой недели сократилось примерно на шесть процентов. Говоря об эпицентрах распространения заболевания на юге и западе США, глава государства отметил наблюдаемые там улучшения. Так, в Аризоне недельные показатели заболеваемости сократились на 37 процентов, в Техасе — на 18,7 процента, во Флориде — на 21,2 процента. Кроме того, Трамп обратил внимание, что в 18 штатах темпы распространения COVID-19 по-прежнему остаются низкими.

При этом Дональд Трамп указал на необходимость концентрации усилий по сдерживанию распространения болезни в ряде других штатов: в Миссури, Джорджии, Теннесси, Миссисипи и Оклахоме, где количество выявленных случаев заражения за последние дни возросло. Он также призвал американцев соблюдать социальную дистанцию.

США по-прежнему лидируют по числу заразившихся коронавирусом. По данным проекта Университета Джона Хопкинса, опубликованным на сайте, в стране выявлено почти 4,7 миллиона заболевших COVID-19, более 150 тысяч человек скончались.