В Китае рассказали о способности коронавируса подружить страну с США

США и Китай должны вместе работать в рамках борьбы с коронавирусом, что способно улучшить межгосударственные отношения. Об этом рассказал глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, передает ТАСС.

«Вы называетесь США, мы называемся Китаем, (...) но мы все один вид — Homo sapiens. Не забывайте об этом. (...) Вирус сделает из нас друзей, потому что мы должны работать вместе», — призвал к конструктивным действиям Гао.

27 июля в Пекине заявили, что Вашингтон ссылается на вопросы «китайского вторжения» и шпионажа для давления на Китай. «США повсюду чудятся враги. (...) Одновременно они занимаются шпионажем в глобальных масштабах, они следят даже за своими союзниками. Этому есть реальные доказательства», — рассказал представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Отношения Китая и США в последнее время остаются напряженными — страны ведут торговую войну. Кроме того, серьезные проблемы в отношениях возникают из-за разногласий по коронавирусу и Гонконгу. В частности, 8 июля в Вашингтоне назвали аннексией вступивший в силу закон «О национальной безопасности». Китай же называет происходящее внутренним делом.

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