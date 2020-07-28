Коронавирус из нового очага в Китае распространился по девяти городам

Коронавирус SARS-CoV-2, новый очаг которого обнаружили в китайском портовом городе Далянь, распространился из него в девять городов в пяти регионах Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

В числе городов, где выявлены переносчики заболевания, — столица КНР Пекин. По официальным данным, это первый случай инфицирования в столице с начала июля, когда местные власти смогли пресечь распространение болезни.

Сообщается также о том, что в городе Фучжоу, административном центре провинции Фуцзян, введут «режим военного времени» в связи с опасностью заражения — там коронавирус нового типа обнаружили у бессимптомного переносчика, приехавшего из Даляня. Отмечается, что число выявленных больных за сутки — самое высокое с апреля.

О вспышке в Даляне стало известно 27 июля. Тогда же сообщалось, что местная администрация развернула план по тестированию всего населения, составляющего шесть миллионов человек, в течение четырех дней. Жителей некоторых районов протестируют дважды.