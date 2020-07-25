Китай прокомментировал новости о зараженных коронавирусом продуктах из России

Власти китайской провинции Ляонин прокомментировали новости о поставках зараженных коронавирусом морепродуктов из России. Об этом сообщает ТАСС.

По сведениям китайских властей, в продуктах, завозимых из России, не выявлено следов коронавирусной инфекции. На складах китайской компании-импортера, базирующейся в Даляне, не было зафиксировано случаев заражения. На этой неделе в провинции Ляонин была зарегистрирована локальная вспышка вируса, что вызвало различные спекуляции на эту тему.

Ранее Китай официально опубликовал данные о новом коронавирусе, найденном на одном из рынков Пекина. КНР передала имеющуюся информацию о геноме вируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Центр по контролю и профилактике заболеваний страны также поделился сведениями об эпидемиологической ситуации на рынке.

15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане. Управляющий рынком заявил, что SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу, как выяснилось позже, привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения коронавируса.