В Китае заявили об успешном тестировании вакцины от коронавируса на людях

Китайская компания China National Biotec Group (CNBG), которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, заявила об успешных испытаниях препарата на людях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что положительный результат продемонстрировали сразу две тестируемые вакцины. По предварительным данным, препарат пекинского подразделения CNBG способствовал безопасной выработке антител от COVID-19 у всех 1120 здоровых испытуемых.

Также сообщается об успешных испытаниях вакцины уханьского подразделения компании. В CNBG заявили о получении разрешения на проведение финальной стадии испытания препарата в Объединенных Арабских Эмиратах. О какой именно вакцине идет речь, в компании не уточнили.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о лидирующих в разработке вакцины от коронавируса компаниях. Так, разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna — одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19, отметили в ВОЗ. Эти препараты в ближайшее время смогут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний. Всего же в мире испытывается около 200 вакцин, из них 15 находятся в стадии тестировании на людях.

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