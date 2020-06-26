В ВОЗ рассказали о лидирующих в разработке вакцин от коронавируса компаниях

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о лидирующих в разработке вакцины от коронавируса компаниях. Соответствующие результаты представила главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По ее данным, разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna — одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19. Эти препараты в ближайшее время смогут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний.

«Очень скоро мы сможем увидеть результаты исследований на людях», — заявила Сваминатан о работе AstraZeneca. Компания Moderna занимается исследованием и разработкой лекарств на основе исключительно матричной РНК. Ее вакцина скорое перейдет ко второй стадии тестирования, отметила представитель ВОЗ.

Всего же в мире испытывается около 200 вакцин, из них 15 находятся в стадии тестировании на людях.

В начале июня представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович предупредила, что отказ граждан от прививок против COVID-19 может иметь опасные последствия. В частности, нежелание участвовать в вакцинации может «обратить вспять» борьбу с другими болезнями.

По данным на 26 июня, в мире насчитывается более 9,6 миллиона зараженных коронавирусом, из них 490 тысяч скончались, еще 4,8 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.

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