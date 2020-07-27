В китайском городе протестируют 6 миллионов человек из-за вспышки коронавируса

Власти китайского города Далянь протестируют все 6 миллионов его жителей в течение нескольких дней из-за вспышки коронавирусa SARS-CoV-2. Об этом сообщает South China Morning Post.

Власти намереваются успеть протестировать каждого обитателя портового города в течение четырех дней, в некоторых районах тестирование пройдет дважды. Сообщается, что на момент, когда было принято это решение, было выявлено 12 новых случаев заболевания и 14 пациентов, переносящих инфекцию без выраженных симптомов.

Очагом новой вспышки называют фирму по производству морепродуктов. Известно также, что бессимптомные переносчики, подхватившие вирус в Даляне, распространили вирус в семи других городах в четырех провинциях.

По данным института Джонса Хопкинса, в мире насчитывается более 16,2 миллиона подтвержденных случаев коронавируса. Более 648 тысяч пациентов скончались из-за причин, связанных с вызываемой им болезнью COVID-19.