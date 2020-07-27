Китай рассказал о воображаемых врагах США

У Китая есть реальные доказательства, что США занимаются шпионажем по всему миру из-за богатого воображения о многочисленных врагах. Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Пекин считает, что Вашингтон ссылается на вопросы «китайского вторжения» и шпионажа для давления на Китай. «Им повсюду чудятся враги. (...) Одновременно Соединенные Штаты занимаются шпионажем в глобальных масштабах, они следят даже за своими союзниками. Этому есть реальные доказательства», — рассказал Ван.

25 июля США обвинили гражданина Сингапура Ео Цзюнь Вэя в сотрудничестве со спецслужбами Китая для сбора военно-политической информации об американцах. Предположительно, он сумел через платформу LinkedIn получить около 400 анкет, принадлежащих сотрудникам государственных органов США и передать их в Китай.

22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Это решение объяснили необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность. До этого Госдеп обвинил Китай в спонсировании хакеров, которые пытались получить данные о вакцине против COVID-19. Обвинения в шпионаже были предъявлены двум гражданам КНР.

В Пекине назвали принятое решение политической ошибкой. Также в качестве ответа Китай потребовал закрыть консульство США в Чэнду.

Отношения Китая и США в последнее время остаются напряженными — страны ведут торговую войну. Кроме того, серьезные проблемы в отношениях возникают из-за разногласий по коронавирусу и Гонконгу. В частности, 8 июля в Вашингтоне назвали аннексией вступивший в силу закон «О национальной безопасности». Китай же называет происходящее внутренним делом.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru