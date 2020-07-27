В Китае официально закрылось генконсульство США

Китай объявил об официальном закрытии генерального консульства США в городе Чэнду. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД КНР, которое приводит РИА Новости.

В соотвествии с требованиями китайской стороны диппредставительство прекратило работу в понедельник, 27 июля, в 10:00 по местному времени. Национальный флаг США спустили с флагштока в генконсульстве, а все сотрудники покинули здание.

После этого представители компетентных органов Китая вошли на территорию учреждения через главные ворота и приняли его в свое ведение.

Генконсульство США в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин. Консульство находится в стратегически важном месте: это единственное американское представительство среди юго-западных провинций.

24 июля Китай решил отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду, а также выдвинул конкретные требования к генеральному консульству прекратить любую деятельность и мероприятия.

Изначально Пекин хотел закрыть американское представительство в Ухане, однако этот шаг не нанес бы серьезного урона: США и так эвакуировали оттуда весь персонал еще в январе 2020-го, когда началась пандемия COVID-19.

22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Это решение объяснили необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность.