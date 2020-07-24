Китай потребовал от США закрыть консульство в Чэнду

Власти Китая потребовали от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

В заявлении ведомства указывается, что Китай решил отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду, а также выдвинул конкретные требования к генеральному консульству прекратить любую деятельность и мероприятия

Накануне, 23 июля, в СМИ появилась информация о возможном закрытии консульства в Чэнду. Отмечалось, что его закрытие может стать болезненным ударом для американо-китайских отношений. Консульство действует с 1985 года и находится в стратегически важном месте: это единственное американское представительство среди юго-западных провинций. Изначально Пекин хотел закрыть американское представительство в Ухане, однако этот шаг не нанес бы серьезного урона: США и так эвакуировали оттуда весь персонал еще в январе 2020-го, когда началась пандемия COVID-19.

22 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Это решение объяснили необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность.