Китайское консульство в США уличили в попытке похитить медицинские разработки

Спецслужбы США уличили генконсульство Китая в городе Хьюстон в попытках похитить американские медицинские разработки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник.

Тем самым дипмиссия якобы выполняла роль «высокотехнологичного узла связи для координации и осуществления операций в разведывательной сфере», то есть передавала полученные данные китайской разведке. Источник отмечает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) в течение нескольких лет получало подтверждения этой информации, их в том числе передавали американскому президенту Дональду Трампу.

22 июля Reuters отмечали, что Китай якобы рассматривает возможность закрыть консульство США в Ухане. Таким образом Пекин собирался ответить на решение американцев о прекращении работы диппредставительства КНР в Хьюстоне.

Вскоре после этого в сети появились кадры, на которых показан задний двор генконсульства: его сотрудники подожгли несколько мусорных баков, предположительно, наполненных разными документами.

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