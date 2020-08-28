Трамп сравнил себя с Линкольном

Американский лидер Дональд Трамп в программной речи на съезде республиканцев сравнил себя 16-й президентом США и первым от Республиканской партии Авраам Линкольном. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Белого дома, он сделал для чернокожего населения страны «больше, чем любой президент, начиная с Авраама Линкольна». «Когда я буду переизбран, будет еще лучше», — заявил Трамп.

Авраам Линкольн был первым избранным президентом-республиканцем, он известен тем, что при нем была одержана победа в Гражданской войне в США, а также своей кампанией за отмену рабства, кульминацией которой стала ратификация 13-й поправки к Конституции США в 1865 году, запрещающей рабство и подневольную работу. Это произошло незадолго до того, как Линкольн был убит сторонником Конфедерации из Мэриленда по имени Джон Уилкс Бут.