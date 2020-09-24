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Трамп согласился уйти мирно при одном условии

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп будет согласен уйти мирно, если он проиграет выборы кандидату от Демократической партии Джо Байдену и это подтвердит Верховный суд. О таком условии сообщает РИА Новости.

«О, с этим [решением Верховного суда] я соглашусь. Но я думаю, нам еще предстоит долгий путь, прежде чем мы дойдем до этого», — сказал действующий глава государства.

Ранее в Республиканской партии, представителем которой является Трамп, высказались о возможности мирной передачи власти после выборов главы государства, намеченных на ноябрь. Лидер республиканского большинства в сенате Конгресса США Митч Макконнелл заверил, что процедура пройдет в установленном порядке.

До этого Трамп, общаясь с журналистами в ходе пресс-конференции в Белом доме, ушел от прямого ответа на вопрос о том, гарантирует ли он, что передача власти после выборов пройдет мирно. «Посмотрим, что произойдет», — заявил он. При этом глава государства усомнился в том, что ему вообще придется передавать кому-то власть по результатам выборов. Трамп также заявлял, что голосование по почте является единственной причиной, по которой он может проиграть выборы.

Представители Демпартии неоднократно выражали сомнения относительно готовности действующего президента покинуть Белый дом в случае поражения на выборах. Так, бывший госсекретарь США и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон отмечала, что Трамп может попытаться оспорить результаты выборов, ссылаясь на нарушения, допущенные при почтовом голосовании. Главный оппонент американского лидера на грядущих выборах, бывший вице-президент США Джо Байден заявлял, что Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать свое поражение на выборах.

Предыстория: В партии Трампа высказались о мирной передаче власти после выборов
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