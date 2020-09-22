В США призвали подготовиться к «кошмарному сценарию» Трампа

Президентские выборы, которые пройдут в США в ноябре, станут предельно опасным моментом для страны. Такое мнение высказал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, пишет The New York Times.

По словам Сандерса, американцам следует подготовиться к «кошмарному сценарию» развития ситуации в стране после выборов, при котором действующий глава государства Дональд Трамп объявит себя победителем вне зависимости от результатов голосования и откажется добровольно покидать свой пост. При этом Сандерс пообещал в ближайшие шесть недель развернуть агрессивную кампанию, нацеленную на противодействие попыткам Трампа делегитимизировать процесс выборов.

В частности, в четверг, 24 сентября, Сандерс планирует выступить в Вашингтоне с речью, чтобы в очередной раз подчеркнуть, какую опасность представляет нынешний президент американской демократии. «Прямо сейчас моя главная задача — это не дать Дональду Трампу остаться в Белом доме, если он проиграет выборы, и не дать ему делегитимизировать результаты голосования, убедиться, что каждый голос учтен и что избирателей не запугивают», — заявил сенатор.

Он отметил, что уже запросил разрешения провести в сенате Конгресса слушания с участием представителей Демократической и Республиканской партий, а также представителей правоохранительных и избирательных органов, в ходе которых планирует обсудить меры реагирования на возможные нарушения и провокации на выборах и после них. Также Сандерс обратился к представителям американских штатов с призывом как можно быстрее подсчитывать голоса, чтобы минимизировать риски мошенничества и манипуляций. Кроме того, сенатор пообещал, что будет бороться с размещением дезинформации в соцсетях и СМИ.

Как отмечает The New York Times, ранее Трамп неоднократно заявлял, что результаты ноябрьских выборов могут оказаться недостоверными. Он подчеркивал, что грядущие выборы могут стать самыми нечестными в истории США, призывал избирателей проголосовать дважды, чтобы «устроить избирательной системе стресс-тест», и выдвигал предложение перенести выборы.

Ранее представители Демпартии уже выражали сомнения относительно того, что Трамп спокойно покинет Белый дом в случае поражения на выборах. Так, бывший госсекретарь США и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон отмечала, что Трамп может попытаться оспорить результаты выборов, ссылаясь на нарушения, допущенные при почтовом голосовании. Главный оппонент американского лидера на грядущих выборах, бывший вице-президент США Джо Байден заявлял, что Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать свое поражение на выборах.

Сам Трамп до этого заявлял, что голосование по почте является единственной причиной, по которой он может проиграть выборы. При этом он отмечал, что готов признать свое поражение на выборах в случае соответствующих результатов.