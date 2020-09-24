Толпа освистала Дональда Трампа и его жену

Президент США Дональд Трамп и его жена, первая леди США Мелания Трамп были освистаны толпой в ходе церемонии, проходящей в здании Верховного суда страны, куда чета прибыла, чтобы выразить свое почтение покойной судье Рут Бейдер Гинзбург. Об этом сообщает Daily Mail.

«Уважайте ее желание», — кричала толпа, когда чета Трампов стояла на вершине лестницы у гроба Гинзбург, задрапированного американским флагом. Фраза является отсылкой к предсмертному желанию судьи, которая хотела, чтобы ее преемник был назначен победителем ноябрьских президентских выборов.

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Трамп, в свою очередь, поставил под сомнение подобное желание Гинзбург, отметив, что оно было написано демократом. Президент США заявлял, что за этим стоит лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси или председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

21 сентября Трамп решил назначить в ближайшее время судью Верховного суда вопреки пожеланию представителей Демократической партии.

Гинзбург была выдвинута в Верховный суд 42-м президентом США Биллом Клинтоном и считалась лидером либерального крыла в суде. До ее смерти в Верховном суде преимущество было у сторонников консервативных взглядов. В случае, если Трампу удастся продвинуть желаемую кандидатуру, окажется, что шесть из девяти судей были назначены президентами-республиканцами. Глава Белого дома указывал, что преемником Гинзбург он хочет избрать женщину.

Демократы высказывались резко против подобных действий, так как согласно американской Конституции, именно Конгресс США определяет численность судейского состава Верховного суда.

Рут Бейдер Гинзбург скончалась 19 сентября в возрасте 87 лет. Причиной смерти судьи назвали осложнения, возникшие на фоне рака поджелудочной железы. Сообщалось, что за несколько дней до смерти Гинзбург сказала внучке, что больше всего хочет дожить до ноябрьских президентских выборов, чтобы в случае ее смерти вакантную должность заполнил уже следующий президент.

Отношения Трампа и Гинзбург складывались не лучшим образом: еще будучи кандидатом в президенты страны он требовал отставки судьи, а она заявляла, что «не может представить, что станет со страной», если Трамп станет президентом.