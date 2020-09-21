Трамп принял решение назло демократам и обрадовался новому импичменту

Президент США Дональд Трамп принял решение назначить в ближайшее время судью Верховного суда назло желанию представителей Демократической партии. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает Fox News.

«Если я выдвину кандидатуру, они [демократы в палате представителей] собираются объявить мне импичмент. Таким образом, они собираются объявить импичмент за то, что я обязан делать по конституции. Если они это сделают, мы выиграем выборы», — порадовался глава США. Он уточнил, что в таком случае республиканцы смогут завоевать большинство и в палате представителей. Трамп добавил, что объявит кандидатуру, скорее всего, в пятницу или субботу.

19 сентября стало известно о смерти 87-летней судьи Рут Бейдер Гинзбург. Она скончалась после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы из-за осложнений. Сообщалось, что за несколько дней до смерти Гинзбург сказала внучке, что больше всего хочет дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее смерти вакантную должность заполнил уже другой президент.

После этого в СМИ появилась информация, что, скорее всего, ее место займет судья Апелляционного суда седьмого округа США Эми Кони Барретт. Конкурент Трампа Джо Байден пообещал в случае победы на выборах снять кандидата Трампа в Верховный суд США.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства.

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