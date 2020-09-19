В США назвали кандидата на должность члена Верховного суда

Должность судьи Верховного суда США после смерти одного из ее членов, 87-летней Рут Бейдер Гинзбург, вероятнее всего, займет судья Апелляционного суда седьмого округа США Эми Кони Барретт. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, близкие к президенту и знакомые с ситуацией.

По данным издания, президент США Дональд Трамп выдвинет кандидата в ближайшие дни. При этом Барретт — единственная в коротком списке потенциальных кандидатов женщина и считается фаворитом. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заверил, что палата поддержит судью, предложенную американским лидером. Назначение на пост судьи является пожизненным.

Ранее стало известно о смерти 87-летней Гинзбург. Она скончалась после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы из-за осложнений. По данным National Public Radio, за несколько дней до смерти Гинзбург сказала внучке, что больше всего хочет дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее смерти вакантную должность заполнил уже другой президент.