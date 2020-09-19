Умерла старейший член Верховного суда США

Старейший член Верховного суда США 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург умерла в пятницу, 18 сентября, у себя дома в Вашингтоне, округ Колумбия. Гинзбург была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и занимала эту должность более 27 лет. Об этом сообщает CNN.

Гинзбург скончалась после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы из-за осложнений. «Мы в Верховном суде потеряли любимого коллегу. Сегодня мы скорбим, но с уверенностью, что будущие поколения будут помнить Рут Бейдер Гинзбург такой, какой мы ее знали, — неутомимого и решительного борца за справедливость», — заявил председатель Верховного суда Джон Робертс.

Гинзбург была назначена на пост судьи Верховного суда в 1993 году президентом Биллом Клинтоном. В последние годы она считалась самым высокопоставленным членом либерального крыла суда, последовательно защищая позицию по самым дискуссионным в обществе социальным вопросам, включая право на аборт, однополые браки, право голоса, иммиграция и здравоохранение. Она пользовалась уважением молодого поколения, пишет издание.

Назначение на пост судьи является пожизненным, в связи с чем президент США Дональд Трамп должен будет выдвинуть на должность кандидата, которого затем рассмотрит Сенат Конгресса США, контролируемый республиканцами. По данным National Public Radio, за несколько дней до смерти Гинзбург сказала внучке, что больше всего хочет дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее смерти вакантную должность заполнил уже другой президент.