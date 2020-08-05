Право Трампа выдвигаться в президенты из Белого дома поставили под сомнение

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поставила под сомнение право действующего американского президента Дональда Трампа повторно выдвигаться на этот пост из Белого дома. Об этом она рассказала в интервью MSNBC.

«Это надо отвергнуть сразу — чтобы президент США вновь унизил Белый дом, как он это неоднократно делал», — заявила Пелоси. По ее мнению, выдвижение Трампа из Белого дома не должно произойти в принципе. «Вне зависимости от того, противоречит ли это закону или не может произойти по этическим причинам», — уточнила она.

Как отмечает РИА Новости, ранее Трамп сообщил о невозможности поехать в Джексонвилл на съезд республиканцев, где его официально должны выдвинуть в президенты на второй срок. Вместо этого он допустил выступление из Белого дома.

Ранее были раскрыты подробности стратегии действующего главы Белого дома на грядущих ноябрьских выборах в стране. По информации источников, республиканцы настойчиво советуют Трампу поднимать те же темы, которые хорошо сработали в 2016 году.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября.

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