Стало известно о нежелании Трампа признать поражение на выборах

Президент США Дональд Трамп высказывает нежелание признавать свое поражение на выборах и даже не думает покидать Белый Дом. Об этом со ссылкой на источники из его штаба сообщает канал CNN.

Сообщается, что приближенные президента США не знают, кто именно донесет до него вероятную новость о проигрыше: его сыновья и приближенные к нему члены администрации поддерживают его точку зрения о том, что требуется судиться из-за «украденной» демократом Джо Байденом победы.

Вероятно, неутешительный результат объявит дочь Трампа Иванка или ее муж Джаред Кушнер — впрочем, источники не сообщили, готовы ли они на это. Как отмечает CNN, признание поражения проигравшим кандидатом — не обязательная часть выборов, а лишь обычай.

Ранее стало известно, что Джо Байден обошел нынешнего главу государства Дональда Трампа на выборах в ключевом для победы штате Пенсильвания. Сообщалось, что уже подсчитаны 95 процентов голосов. На стороне Трампа 49,3 процента избирателей, на стороне Байдена — 49,4. Победителю достанется сразу 20 голосов выборщиков, для победы требуется 270.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост главы Белого дома. День голосования был 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. Всего на данный момент у Байдена как минимум 253 голоса выборщиков, у Трампа — 213. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп сразу поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также неоднократно выражали уверенность в победе.