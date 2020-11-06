Байден упрочил лидерство в Неваде вдвое за одну ночь

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден упрочил лидерство в Неваде, увеличив разрыв в количестве голосов выборщиков вдвое за одну ночь. Об этом сообщает газета Daily Mail.

На данный момент демократ опережает действующего главу государства, республиканца Дональда Трампа более чем на 22 тысячи голосов избирателей: количество проголосовавших за Байдена людей в Неваде составляет 49,8 процента, против 48,1 процента проголосовавших за Трампа.

Отмечается, что 91 процент голосов уже подсчитан (около 1,2 миллиона), еще 9 процентов обрабатываются, однако это число может увеличиться по мере поступления новых бюллетеней по почте.

Ранее стало известно, что Байден обошел Трампа в ключевом для победы штате Пенсильвания.

В стране продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост главы Белого дома. День голосования был 3 ноября, однако в связи с пандемией в 2020 году избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. Всего на данный момент у Байдена 264 голоса выборщиков, у Трампа — 214. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп сразу поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также неоднократно выражали уверенность в победе.