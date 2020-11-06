Штаб Трампа ответил на прогнозы о победе Байдена

Предвыборный штаб претендующего на новый срок президента США Дональда Трампа исключил вероятность победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена и отметил ряд нарушений в нескольких штатах. Свою позицию сторонники действующего главы Белого дома выразили в распространенном заявлении.

В штабе заметили, что выборы еще не закончены. «Ошибочные прогнозы о победе Джо Байдена основаны на результатах в четырех штатах, которые еще далеки от окончательных», — ответили в команде Трампа. В пресс-службе штаба выразили уверенность в том, что при пересчете голосов в Джорджии будут выявлены «ненадлежащим образом собранные» бюллетени. Представители штаба также указали на множество нарушений в штатах Пенсильвания и Невада. Они добавили, что верят в победу Трампа и в Аризоне.

В заявлении прогнозируется, что при пересчете голосов Трамп непременно будет переизбран на второй срок.

Ранее стало известно, что Джо Байден обошел нынешнего главу государства Дональда Трампа на выборах в ключевом для победы штате Пенсильвания. Сообщалось, что уже подсчитаны 95 процентов голосов. На стороне Трампа 49,3 процента избирателей, на стороне Байдена — 49,4. Победителю достанется сразу 20 голосов выборщиков, для победы требуется 270.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост главы Белого дома. День голосования был 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. Всего на данный момент у Байдена как минимум 253 голоса выборщиков, у Трампа — 213. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп сразу поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также неоднократно выражали уверенность в победе.