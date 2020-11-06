На границе США и Канады арестовали почтальона с бюллетенями

На американо-канадской границе арестовали почтальона, скрывавшего посылки, письма и бюллетени граждан США. В багажнике его машины нашли 800 отправлений, не нашедших адресата, сообщает Buffalo News.

27-летнего Брэндона Уилсона задержали в ночь на 6 ноября в районе моста, где он случайно оказался, свернув не туда. Наткнувшись на сотрудников таможенной и пограничной охраны США, он попытался их убедить в том, что находящиеся в багажнике машины отправления принадлежат ему и его матери. Объяснить, почему там чужие письма, он не смог. При обыске были обнаружены три избирательных бюллетеня.

Позднее мужчина признался, что с сентября этого года начал перекладывать некоторые письма в багажник после возвращения с работы. Он рассказал, что часть писем в начале смен незаметно подкладывал в корзину с отправлениями, подлежащими сортировке, однако избавиться от всех писем не успел. Работавшему с 2019 года почтальону предъявлены обвинения в задержании или уничтожении почтовой корреспонденции. Ему может грозить штраф в размере 250 тысяч долларов и до пяти лет лишения свободы.

Ранее американские судебные наблюдатели опубликовали сравнение данных демографической статистики и регистрации бюллетеней избирателей. В ходе исследования специалисты выявили почти два миллиона махинаций с голосами электората.

4 ноября сообщалось о возможной потере более 300 тысяч бюллетеней в США. Сотрудники почтовой службы признались, что не смогли отследить и подтвердить их доставку.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост главы Белого дома. День голосования был 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента. От исхода голосования в этих регионах страны зависит, кто из кандидатов будет признан победителем.