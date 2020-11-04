Стало известно о возможной потере более 300 тысяч бюллетеней в США

Более 300 тысяч бюллетеней, заполненных гражданами и отправленных по почте, возможно, потерялись в США. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, Почтовая служба не смогла отследить и подтвердить их доставку. В организации сообщили, что успели 3 ноября уложиться в выделенный судом срок для проверки отделений в десятках округов по всей стране. «На каждом объекте есть только один или два инспектора, и поэтому у них нет возможности лично обыскать весь объект», — говорится в сообщении службы.

Ранее группа наблюдателей обратилась в суд из-за отсутствия подтверждения о доставке части бюллетеней. После этого федеральный судья столичного округа Колумбия Эммет Салливан потребовал экстренно проверить информацию по 12 округам и доставить бюллетени до истечения срока их приема комиссиями.

Сообщается, что подтверждения о доставке не были получены в том числе из нескольких регионов «колеблющихся» штатов (где шансы основных кандидатов равны). Среди них, в частности, Пенсильвания и Висконсин. В последнем, к примеру, после подсчета 95 процентов голосов разрыв между демократом Джо Байденом и действующим президентом Дональдом Трампом составляет всего 0,3 процента

Голосование по почте в США было разрешено из-за пандемии коронавируса. Свои голоса таким образом подали более 65,2 миллиона человек. При этом во многих штатах избиркомы не принимают бюллетени, прибывшие к ним после определенного установленного времени.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. Окончательных результатов президентских выборов еще нет, но действующий лидер Дональд Трамп уже поздравил своих избирателей с победой.