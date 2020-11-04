Президент США Дональд Трамп улучшил свои результаты по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Fox News.

Так, республиканец показал более высокие результаты в некоторых штатах на текущих выборах, нежели на предыдущих. В 2016-м Трамп, например, набрал 47 процентов голосов в штате Флорида, в то время как в этом — 51 процент. Он также улучшил свой результат в Западной Вирджинии: с 67 до 68 процентов.

При этом демократ Джо Байден также показал лучшие результаты, нежели Хилари Клинтон в 2016-м. Например, за Клинтон отдали голоса 232 выборщика, в то время как за Байдена — 238, при том что все голоса еще не подсчитаны.

По последним данным, демократ опережает республиканца по числу голосов выборщиков. Пока у Трампа 213 голосов. Для победы кандидату нужны голоса минимум 270 выборщиков.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

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