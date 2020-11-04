Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Трамп улучшил свои результаты по сравнению с 2016 годом
Популярный российский комик ТНТ признался в алкоголизме
Моргенштерн раскрыл свои многомиллионные доходы
Пользователи уличили во лжи представившуюся женой премьер-министра блогершу
В Госдуме предложили присвоить Нурмагомедову звание Героя России
В Германии увидели признаки конституционного кризиса в США
Премьер Словении поздравил Трампа с победой до окончания подсчета голосов
Путину показали играющие гимн России обновленные куранты на Спасской башне
Елена Степаненко засомневалась в отцовстве ребенка Петросяна
Новости партнеров

В США впервые появится сенатор-трансгендер

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @sarahemcbride

Представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, который получит место в сенате. Об этом сообщает The New York Times.

Макбрайд будет представлять штат Делавэр. Газета указывает, что после приведения к присяге она станет самым высокопоставленным трансгендером в стране.

После победы демократ сказала, что «невероятно благодарна» жителям своего района. Она также выразила надежду, что результаты выборов станут «сигналом для молодых людей, которым сложно вписаться в [стандарты] этого мира», и покажут, что в американской демократии есть место для всех, а их голоса — важны.

Макбрайд работала стажером в ​​администрации 44-го президента США Барака Обамы. Она также была пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign.

Ранее стало известно, что демократы и республиканцы «обменялись» местами в сенате: Джон Хикенлупер от Демпартии занял место от штата Колорадо, в то время как в Алабаме избрали Томми Тюбервиля от «красных». В нынешнем составе сената республиканцам принадлежат 53 места против 47 у демократов. Если представители Демпартии смогут завоевать еще четыре места, то будут контролировать обе палаты Конгресса.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. Окончательных результатов президентских выборов еще нет, но действующий лидер Дональд Трамп объявил о своей победе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Sarah McBride wins her State Senate race in Delaware, a landmark for transgender legislators
Штаб Байдена заявил о готовности ответить Трампу в суде
Стали известны новые результаты избравшихся в сенат США
Республиканка заняла место в палате представителей в Миннесоте
Другие материалы рубрики
Мир00:01 3 ноября

Американское долголетие

Одна половина США ненавидит Трампа, а другая — Байдена. Кто из них станет президентом?
13:45Сегодня

Трамп улучшил свои результаты по сравнению с 2016 годом

13:38Сегодня

В Германии увидели признаки конституционного кризиса в США

13:22Сегодня

Премьер Словении поздравил Трампа с победой до окончания подсчета голосов

Мир00:0131 октября

Кризис веры

Макрон решил объявить войну радикальному исламу. На него и французов ополчился весь исламский мир
13:02Сегодня

Польша решила отложить запрет абортов

12:09Сегодня

Штаб Байдена заявил о готовности ответить Трампу в суде

12:04Сегодня

Facebook пометил заявления Трампа о победе как преждевременные

Мир00:0128 октября

Разъединенные нации

ООН создавали ради всеобщего процветания. Почему она не смогла спасти мир от войн и кризисов?
11:35Сегодня

Байден одержал победу в Аризоне

10:39Сегодня

Трамп рассказал о готовности идти в Верховный суд из-за мошенничества на выборах

10:30Сегодня

Трамп поздравил своих избирателей с победой

Россия
«Мухаммед не отвечал на оскорбления оскорблениями»
Чем закончится противостояние Макрона и мусульман по всему миру?
«Вирус пришел и ведет себя как хозяин»
Поток пациентов и очереди в больницах: что российские врачи говорят о второй волне коронавируса
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
Все материалы
Мир
Facebook пометил заявления Трампа о победе как преждевременные
Байден одержал победу в Аризоне
Трамп заявил о победе на выборах президента США
Он лидирует в ключевых штатах. Но все еще может проиграть
Трамп рассказал о готовности идти в Верховный суд из-за мошенничества на выборах
Число жертв теракта в Вене выросло до четырех
Террористы атаковали несколько районов города. Один из нападавших убит
Трамп поздравил своих избирателей с победой
Американское долголетие
Одна половина США ненавидит Трампа, а другая — Байдена. Кто из них станет президентом?
Все материалы
Бывший СССР
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Все материалы
Экономика
Курс рубля вырос
Ozon выйдет на американскую биржу
Россияне захотели подрабатывать каждый день
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Россиян предупредили о дефиците шин
Слабый ток
 
Все материалы
Силовые структуры
Адвокат Ефремова объяснил задержку с выплатой компенсации матери Захарова
«Бандиты ломали женские судьбы»
 
Россияне избили вступившихся за школьниц следователей и попали в СИЗО
Стало известно об увольнении расследовавшего гибель группы Дятлова прокурора
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В СКР сообщили о поимке киллера после убийства из арбалета «колбасного короля»
«Я пришел в себя, когда закончил стрелять»
Год назад полицейский в Москве расстрелял своих коллег. Теперь он впервые рассказал о трагедии
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
Усик прокомментировал победу над 116-килограммовым британцем Чисорой
Нурмагомедов назвал Макрона тварью
Чемпион UFC обратился к мусульманам. Его поддержали больше миллиона человек
Проигравший Усику британец обесценил победу украинца
Оле-Гуннар СульшерШанс на камбэк
Суперматч МЮ — «Арсенал», битва «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
Главный тренер «Локомотива» обвинил команду в неуважении к чемпионату России
Усик победил 116-килограммового британца Чисору
Мир Хабиба
В Дагестане культ Нурмагомедова и единоборств. Чем живет родина непобежденного чемпиона UFC?
Все материалы
Культура
Актера из «Джобс: Империя соблазна» и «2012» застрелили в США
Мужикам тут не место
Полюбившая школьника учительница, пьющая стюардесса и монахини в лучших сериалах ноября
Лидером прошедших выходных в России и СНГ стали «Ведьмы» Роберта Земекиса
Шон КоннериПоследний горец
Умер Шон Коннери. Он стал первым Джеймсом Бондом и настоящей легендой Голливуда
Певец Андрей Губин нашелся
Голые и несчастные
Как многодетная порнозвезда бросила вызов многомиллиардной индустрии: сериал «Только для взрослых»
Беременная от шамана российская поэтесса попросила денег у поклонников
Все материалы
Интернет и СМИ
Высшая лига КВН оказалась под угрозой закрытия
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Собчак обвинила Нурмагомедова в провоцировании исламистов на теракты
«Мой папа — не Ургант, у него нет своего шоу»
Дочь ведущего Первого канала — о влиянии отца на ее участие в «Голосе» и блате в шоу-бизнесе
Молодой российский ведущий умер в переполненном из-за коронавируса госпитале
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Телеведущий сел в фургон с мороженым и установил рекорд Гиннесса
Все материалы
Ценности
Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в купальнике во время отдыха на роскошной яхте
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Трансгендерная модель снялась в нижнем белье в рекламе Victoria's Secret
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей
Личное письмо героически умершего пассажира «Титаника» продадут за миллионы рублей
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Россияне назвали главное блюдо праздничного стола
Игрок поставил 100 миллионов рублей на победу Байдена в выборах
Пропавшего три года назад мужчину нашли мертвым в собственном доме
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина прибрался в доме и разбогател на десятки миллионов рублей
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
Lamborghini Huracan Evo обзавелся двухцветной версией Fluo Capsule
Посмотрите на пробег экзотических автомобилей по улицам Москвы
Редкие и необычные машины-участники ралли янгтаймеров «Большая прогулка»
Renault отметила юбилей фургона Trafic обновлением модели
Как выглядят квартиры от Aston Martin?
Дизайнеры Aston Martin теперь создают не только автомобили, но и роскошные апартаменты
Rezvani показал самый мощный шестиколёсный пикап в мире
11 электромобилей мощностью более тысячи «лошадей»
Экстремально мощные и динамичные гиперкары, от которых небо над головой чище
Toyota переделала салон Crown ради нового крупного дисплея
Все материалы
Дом
В России выявлена новая схема мошенничества с компенсациями за услуги ЖКХ
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Определена цена самого дорогого парковочного места в Москве
Раскрыта популярная схема хищения квартир у российских пенсионеров
Все материалы
Нацпроекты
Россияне начали активно жениться после 60 лет
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
Российским студентам захотели поднять стипендии
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный
Все материалы