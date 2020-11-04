В США впервые появится сенатор-трансгендер

Представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, который получит место в сенате. Об этом сообщает The New York Times.

Макбрайд будет представлять штат Делавэр. Газета указывает, что после приведения к присяге она станет самым высокопоставленным трансгендером в стране.

После победы демократ сказала, что «невероятно благодарна» жителям своего района. Она также выразила надежду, что результаты выборов станут «сигналом для молодых людей, которым сложно вписаться в [стандарты] этого мира», и покажут, что в американской демократии есть место для всех, а их голоса — важны.

Макбрайд работала стажером в ​​администрации 44-го президента США Барака Обамы. Она также была пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign.

Ранее стало известно, что демократы и республиканцы «обменялись» местами в сенате: Джон Хикенлупер от Демпартии занял место от штата Колорадо, в то время как в Алабаме избрали Томми Тюбервиля от «красных». В нынешнем составе сената республиканцам принадлежат 53 места против 47 у демократов. Если представители Демпартии смогут завоевать еще четыре места, то будут контролировать обе палаты Конгресса.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. Окончательных результатов президентских выборов еще нет, но действующий лидер Дональд Трамп объявил о своей победе.