Штаб Байдена заявил о готовности ответить Трампу в суде

Представитель штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Джен О'Мэлли Диллон заявила о готовности противостоять обвинениям республиканца Дональда Трампа. Ее цитирует Reuters.

По ее словам, если Трамп обратится в суд, чтобы предотвратить «правильный подсчет голосов», демократы будут готовы ответить на это в суде. Для этого партия готова сопротивляться с помощью юристов.

Помимо этого, в штабе Байдена считают, что он одержит победу на выборах. По завершению подсчета голосов представитель Демпартии станет президентом, утверждает О'Мэлли.

По последним данным, у Байдена 238 голосов выборщиков, в то время как у Трампа — 213. Для победы кандидату нужны голоса минимум 270 выборщиков.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться