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Байден одержал победу в Аризоне

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Фото: Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу в штате Аризона, закрепив за собой временное лидерство по числу выборщиков. Об этом свидетельствуют данные Fox News.

У него 51,85 процента голосов. У соперника, нынешнего президента США и республиканца Дональда Трампа, на пять процентов голосов меньше — 46,83 процента.

По последним данным, у Байдена 238 голосов выборщиков, в то время как у Трампа — 213. Для победы кандидату нужны голоса минимум 270 выборщиков. Трамп опережает Байдена в ряде так называемых «колеблющихся штатов»: Техасе, Айове и Огайо.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

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