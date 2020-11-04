Байден рассказал о роли избирателей на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал о большой роли избирателей на выборах. Об этом он написал в своем Twitter.

«Ни я, ни [кандидат от республиканцев] Дональд Трамп не вправе объявлять победителя этих выборов. Это право принадлежит избирателям», — заявил он.

При этом несколькими минутами ранее он заявил о своей победе. Демократ призвал продолжать верить в это.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.