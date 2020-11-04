Президент США Дональд Трамп значительно сократил отставание по числу выборщиков от своего соперника Джо Байдена. Об этом свидетельствуют прогнозы телеканала Fox News.

Согласно предварительным данным на 08:50 по московскому времени, Джо Байден получит поддержку 237 выборщиков, Дональд Трамп — 210 выборщиков. Для победы необходимо как минимум 270 выборщиков. Байден набрал всего 62,6 миллиона голосов, тогда как Трамп — 61 миллион проголосовавших.

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Ранее сообщалось, что подсчет итогов выборов президента США затянется, вероятнее всего, на несколько дней. Известно, что власти Висконсина заявили, что не объявят результаты сегодня вечером. В Мичигане госсекретарь штата предупредил о необходимости еще суток для подсчета голосов. Аналогичная ситуация в Пенсильвании, где голоса могут считать несколько дней, что может затянуть процесс объявления победителя на несколько дней.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.