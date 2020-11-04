Байден победил в Калифорнии и закрепил временное лидерство

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предсказуемо победил в штатах Калифорния и Вашингтон, закрепив за собой временное лидерство по числу выборщиков — 227 против 204 у нынешнего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

Западное побережье США традиционно голосует в основном за демократов. Так, в Калифорнии подсчитана только половина голосов, но отрыв Байдена значителен — у него около 70 процентов. Таким образом, он получает еще 55 голосов выборщиков. По 60 процентов демократ набирает в штатах Орегон и Вашингтон. Байден лидирует также в важном штате Миннесота (53 процента против 45 у Трампа).

Материалы по теме Старый бодрый Трамп Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы? Американское долголетие Одна половина США ненавидит Трампа, а другая — Байдена. Кто из них станет президентом?

Однако нынешнее лидерство Байдена вовсе не означает его лучшие шансы на общую победу. Известно, что Трамп опережает Байдена в ряде так называемых «колеблющихся штатов». Трамп, скорее всего, победил в штатах Техас, Айова и Огайо. По информации на 7.45 по Москве, в Пенсильвании у него также преимущество — 56 процентов, у Байдена всего 41 после подсчета почти половины голосов. Республиканец также пока лидирует в колеблющихся Джорджии, Висконсине и Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что Трамп одержал победу в ключевом штате Флорида. В результате подсчета 98 процентов Трамп набрал 51,3 процента голосов, Байден же 47,8. Это довольно неожиданные результаты, так как в ходе предвыборной кампании на него делали ставку демократы.

Предпочтения жителей в «колеблющихся штатах» поделены примерно поровну, победа в голосовании там с равной степенью вероятности может достаться кандидату от любой из партий.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться