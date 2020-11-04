Трамп оценил первые результаты выборов

Президент США Дональд Трамп оценил публикацию первых результатов выборов главы государства. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
«Мы, действительно, хорошо выглядим по всей стране. Спасибо!», — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что действующий президент США одерживает победу в первых штатах после закрытия избирательных участков. После подсчета 1 процента голосов в Индиане Трамп набирает 68,6 процента, его оппонент Джо Байден — 29,7 процента. В Кентукки за Трампа проголосовали 68,1 процента избирателей, за Байдена отдали голоса 30,4 процента.
В Нью-Гемпшире главу государства поддержали 61,5 процента проголосовавших, Байден заручился поддержкой 38,5 процента граждан.