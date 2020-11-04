Бывший президент США Барак Обама призвал американцев выиграть на выборах нового главы страны. Обращение к избирателям он опубликовал в своем Twitter.

«В этот день выборов все поставлено на карту. Наши работы. Наше здоровье. Сможем ли мы взять эту пандемию под контроль или нет», — написал политик. Он отметил, что граждане своим выборам могут поспособствовать изменениям в стране. «Вы можете выбрать Джо Байдена и Камалу Харрис. Давайте выиграем», — призвал Обама.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.