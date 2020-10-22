Обама впервые публично поддержал Байдена

Бывший президент США Барак Обама впервые публично поддержал кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена. Он выступил на митинге в поддержку политика в Филадельфии, передает CNN.
«Я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис», — заявил бывший американский лидер.
Кроме того, бывший глава государства в очередной раз подверг критике действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа. Он вспомнил публикацию The New York Times, согласно которой в 2016 и 2017 годах американский лидер выплатил подоходный налог суммарно лишь на 1,5 тысячи долларов. Обама отметил, что в подростковом возрасте, работая в магазине мороженого, он, возможно, заплатил больше налогов, чем Трамп.
Также он высказался о политике главы государства относительно коронавируса. По мнению Обамы, Трамп не сможет защитить американцев от пандемии, поскольку не принял простейших мер, чтобы защитить себя.
Обама официально заявил о поддержке Байдена в апреле. Однако прежде он лично не выступал на публичных мероприятиях в поддержку политика. В 2016 году Обама вел масштабную агитацию в пользу кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.
В августе Обама назвал Байдена своим братом и заявил, что в случае избрания он сможет вывести страну из смутных времен. Также он объявил Трампа врагом демократии.
В том же месяце Трамп заявил, что его приходу к власти поспособствовало то, что Обама не справлялся со своей работой. Он отметил, что если бы Обама и Байден выполняли обязанности надлежащим образом, он не стал бы баллотироваться на пост президента в 2016 году.