Трампа уличили в ненависти к Обаме из-за цвета кожи

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн уличил его в ненависти к бывшему американскому лидеру Бараку Обаме из-за цвета кожи. Его цитирует The Independent.

По словам Коэна, Трамп презирает Обаму из-за того, что он — первый чернокожий президент США. Коэн также утверждает, что американский лидер считает чернокожих единственными, кто может выжить в тяжелых условиях. Так Трамп якобы прокомментировал обстановку в одном из районов Чикаго, мимо которого проезжал вместе с адвокатом.

Кандидат на пост президента от Демократической партии США Джо Байден уже называл Трампа «первым расистом, который избрался в президенты». По мнению политика, нынешний американский лидер «сеет расизм», а его отношение к людям зависит от их цвета кожи и национального происхождения.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. От Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, а демократы поддержат бывшего вице-президента Джо Байдена.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru