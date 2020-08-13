В США заявили о необходимости возрождения страны после Трампа

Кандидат в вице-президенты США, сенатор Камала Харрис заявила о необходимости возрождения Америки после правления президента Дональда Трампа, в частности, бороться с изменением климата, против расизма и защищать права женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Харрис, из-за действий Трампа пострадала репутация США в мире. Но, по ее словам, целью предстоящих в ноябре выборов является «не просто победа нам Трампом и Пенсом (вице-президентом Майком — примечание «Лента.ру») — мы должны заново возродить страну».

Выступая со своей первой публичной речью в Делавэре Харрис пообещала, что вместе с кандидатом в президенты Джозефом Байденом они создадут миллионы рабочих мест, будут бороться с изменением климата при помощи чистых источников энергии.

«Мы возродим критичные цепи поставок, чтобы будущее делалось в Америке», - сказала она.

Кроме того, Харрис добавила, что будет защищать права женщин, бороться против расизма в судебной системе и за обеспечение избирательных прав.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о «величайшем мошенничестве» на выборах главы государства в ноябре. Он отметил, что больше всего проблем будет от демократов. «Это будет величайшее мошенничество в истории выборов. Самая большая проблема будет в демократах, а не в Китае, России и Иране», — сказал глава Белого дома.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным опроса Университета Монмута, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за Трампа — на 11 процентов меньше.