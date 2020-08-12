Трамп счел опасным выбор Байденом в качестве вице-президента чернокожей женщины

Президент США Дональд Трамп счел опасным, что кандидат от Демократической партии Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис в качестве кандидатуры на пост вице-президента. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

По мнению американского лидера, Харрис — самый либерально настроенный сенатор, которая в том числе выступает за сокращение расходов на вооруженные силы и за сокращение добычи углеводородов. Последнее может привести к тому, что Байден не сможет победить в штатах, где занимаются добычей.

Трамп подчеркнул, что ранее уже предполагал, какой выбор сделает демократ. «Я думал, что это может быть она (...) и думал, что она будет для нас самым лучшим вариантом», — отметил президент.

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При этом ранее американский лидер удивился назначению Харрис. Он отметил, что до этого сенатор была очень неуважительна по отношению к Байдену и говорила о нем ужасные вещи.

11 августа Байден сообщил, что выбрал сенатора Харрис в качестве кандидата в вице-президенты. По его словам, она бесстрашный боец за маленького человека и один из лучших государственных служащих страны.

Камала Харрис — сенатор от штата Калифорния с 2017 года. До этого с 2011-го занимала пост генерального прокурора Калифорнии.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Ожидается, что кандидатом на пост от республиканцев станет действующий глава государства Дональд Трамп, демократов представит Джозеф Байден.

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