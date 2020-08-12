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Оценена позиция вероятного вице-президента США в отношении России

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Фото: Globallookpress.com

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, которую наиболее вероятный кандидат от Демократической партии Джо Байден выбрал в качестве своего потенциального вице-президента, ранее заявляла о российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. В то же время она негативно оценивала решение действующего американского лидера Дональда Трампа о выходе США из соглашений по стратегической стабильности с Москвой. Ее основные позиции в отношении России вспомнило РИА Новости в своем Telegram-канале.

В частности, в декабре 2017 года Харрис вместе с группой других американских сенаторов представила сенату США законопроект в сфере кибербезопасности, главная цель которого заключалась в предотвращении вмешательства России в будущие выборы в стране, писал «Голос Америки». Тогда политик отмечала, что, вмешавшись в выборы в 2016-м, «Россия атаковала само сердце американской демократии», и предсказывала, что Москва непременно попытается повторить это в будущем. Кроме того, в 2019-м Харрис, будучи на тот момент участницей предвыборной гонки, заявила, что стала жертвой «российских ботов», которые атаковали ее кампанию в соцсетях, сообщало CNN.

Известно также, что сенатор критиковала Дональда Трампа за его якобы существующие связи с Россией. В частности, она высмеяла американского лидера после того, как он сообщил, что рассматривает возможность посетить парад в честь Дня Победы в Москве в 2020 году, писал The Hill.

В то же время Харрис неоднократно выступала с критикой в адрес Трампа из-за его решения выйти из заключенных ранее с Россией Договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), отмечает РИА Новости.

Кроме того, некоторые американские эксперты заявляли, что Харрис может оказаться невольной помощницей президента Владимира Путина, поскольку ряд ее политических убеждений полностью удовлетворяет интересам российского лидера. Так, издание The Washington Examiner писало, что сенатор выступает за запрет добычи американской нефти при помощи технологии фрекинга, и это является «настоящей музыкой для ушей Владимира Путина».

По мнению издания, запрет на фрекинг в США способствовал бы росту цен на нефть и усилению энергетического влияния России в Европе. «Это позволит ему [Путину] укрепить его режим и приблизиться к главной внешнеполитической цели — к тому, чтобы ослабить влияние и мощь США. Поэтому запрет Харрис станет внешнеполитическим позором, заслуживающим всеобщего порицания», — отмечало издание. Также оно критиковало сенатора за ее противодействие политике Трампа по вопросам ядерного сдерживания России.

11 августа Джо Байден сообщил, что выбрал сенатора Харрис в качестве кандидата в вице-президенты. По его словам, она бесстрашный боец за маленького человека и один из лучших государственных служащих страны.

Камала Харрис — сенатор от штата Калифорния с 2017 года. До этого с 2011-го занимала пост генерального прокурора Калифорнии. Харрис является дочерью выходца с Ямайки и уроженки Индии. Она стала первой чернокожей женщиной, которая выдвигается на пост вице-президента США.

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