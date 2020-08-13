Трамп предупредил о «величайшем мошенничестве» на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп предупредил о «величайшем мошенничестве» на выборах главы государства в ноябре. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер отметил, что больше всего проблем будет от демократов. «Это будет величайшее мошенничество в истории выборов. Самая большая проблема будет в демократах, а не в Китае, России и Иране», — сказал глава Белого дома.

В июне Трамп заявил, что выборы президента США могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны. По его словам, это связано с возможностью голосовать по почте. «Мы без проблем голосовали во время Первой мировой войны и Второй мировой войны, но теперь они используют COVID для того, чтобы обмануть, используя почту!» — написал глава Белого дома.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным опроса Университета Монмута, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за Трампа — на 11 процентов меньше.

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