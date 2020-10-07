Рассекречены записи о плане Обамы скомпрометировать Трампа связями с Россией

Глава национальной разведки США Джон Рэтклифф рассекретил записи бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, которые предположительно свидетельствуют о том, что у представителей Демократической партии был план по компрометации действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечает телеканал, по всей видимости, демократы хотели скомпрометировать Трампа, попытавшись доказать его связи с Россией. В распоряжении Fox News оказалась копия двухстраничного документа, написанного Бреннаном от руки. Как пояснил источник телеканала, эти записи экс-глава ЦРУ сделал после брифинга 44-го президента США Барака Обамы, в ходе которого обсуждалось одобренное Хиллари Клинтон предложение «раскрутить скандал с утверждением о вмешательстве российской службы безопасности».

В частности, Бреннан зафиксировал три тезиса, выдвинутых Обамой, однако два из них в опубликованной версии документа закрашены. Последний же гласит: «Любые свидетельства сотрудничества между штабом Трампа + России».

Согласно указанным в документе инициалам, на совещании также присутствовали советник по национальной безопасности Сьюзан Райс и Джеймс Коми, занимавший на тот момент должность директора ФБР.

Как пояснил Рэтклифф, обнародовать содержание ранее засекреченных документов он решил по указанию Трампа.

Ранее Трамп в своем Twitter-аккаунте сообщил, что разрешил рассекретить все материалы о расследовании его предполагаемых связей с Россией. Рэтклифф обнародовал записи Бреннана еще до этого.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.