В США рассказали о списке сотрудников проекта по «вмешательству» в выборы

Правоохранительные органы США получили список сотрудников так называемого проекта «Лахта», который они подозревают во вмешательстве в американские выборы, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Эта информация содержится в письменных показаниях специального агента Секретной службы США Хизер Тернер. «Правоохранительные органы обнаружили список сотрудников проекта "Лахта" с января по сентябрь 2017 года, в котором члены проекта упомянуты по отделам и позициям», — говорится в показаниях спецагента.

10 сентября США ввели санкции в отношении трех россиян и украинца из-за вмешательства в американские выборы и кибератак. В черный список попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые якобы связаны с проводившим манипуляции во время выборов «Агентством интернет-исследований». Американцы приписывают его бизнесмену Евгению Пригожину.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.