Россия приготовилась к диалогу с США о вмешательстве в выборы

Россия готова к честному диалогу с США по вопросам вмешательства в американские выборы. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Но для того, чтобы разговор был честным, нужно свои претензии формулировать таким образом, чтобы было понятно, о чем идет речь», — подчеркнул министр. Он иронически отметил, что в перечне стран, якобы влияющих на американские выборы, России обидно быть второй после Китая.

10 сентября сообщалось, что предполагаемые русские хакеры, якобы действующие по заданию российского государства, совершили попытку подорвать кампанию кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Целью взлома стали сотрудники фирмы SKDKnickerbocker, ведущей стратегию и коммуникации штаба Байдена, а также обслуживающей других видных демократов.

В тот же день компания Microsoft заявила, что хакеры из Китая, России и Ирана предприняли ряд кибератак не только на штаб Байдена, но и на штаб его противника, действующего президента США Дональда Трампа.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.