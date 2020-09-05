ФБР назвало главные методы вмешательства России в американские выборы

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассказало о том, как Россия, Китай и другие страны предпринимают попытки повлиять на американские выборы. Рекомендации к ноябрьским президентским выборам были опубликованы на сайте отделения ФБР в Сан-Франциско.

По словам представителей ведомства, действия противников США, в основном, нацелены на то, чтобы подорвать доверие к американским демократическим институтам. Для этого такие страны, как Россия, используют три основных метода: кибератаки, дезинформация в социальных сетях и размещение политической рекламы от лица американских граждан.

В ФБР объяснили, что враги Соединенных Штатов используют актуальные социальные проблемы, вызывающие разногласия в американском обществе, для того, что посеять сомнения, обмануть или огорчить жителей страны.

Ранее фаворит президентской гонки в США, кандидат от Демократической партии Джо Байден назвал Россию главной угрозой американским выборам. По мнению Байдена, дестабилизировать ситуацию с выборами в США хотят многие страны в мире, однако именно Россия работает над этим наиболее усердно и постоянно.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кроме того, Путина обвиняли в том, что он лично убедил Трампа в том, что в американские выборы вмешивалась Украина.